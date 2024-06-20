Высокие цифры 2023 года стали результатом не только работы Правительства, но и всех ветвей власти — губернатор Камчатки начал доклад в ЗакС

В Законодательном Собрании Камчатского края начался доклад главы региона о деятельности Правительства Камчатского края за 2023 год.

«Я расскажу об основных направлениях и результатах работы и о тех стратегических задачах, которые нам предстоит решать вместе с вами в ближайшие годы. Несмотря на возрастающее санкционное давление, мы успешно прошли сложный адаптационный период. Работа велась по достижению национальных целей, реализации национальных проектов, государственных программ, стратегических инициатив», — начал свое выступление Владимир Солодов.

Губернатор поблагодарил парламентариев за плодотворную совместную работу

«Хочу выразить искреннюю признательность Законодательному Собранию за конструктивный подход, поддержку большинства наших инициатив по развитию экономики и социальной сферы. Вместе мы решили ряд важнейших для региона задач. Я высоко ценю диалог с депутатами, бизнесом, экспертным и научным сообществами, благодаря которому принимаются выверенные сбалансированные решения, реализуются сложные инициативы», — отметил глава региона.