Сёрф-фестиваль «СНЕГВОЛНА» накроет Камчатку в эту субботу! Встречаемся на Халактырке

Всероссийский сёрф-фестиваль «СНЕГВОЛНА» — На Халактырском пляже и в других локациях Петропавловска-Камчатского с 22 по 29 июня, пройдут соревнования по классическому сёрфингу, сёрфингу с веслом, скейтборду, сноуборду, а также обширная культурно-образовательная программа «Неделя сёрфинга на Камчатке» для детей, молодёжи и взрослых жителей края, сообщили организаторы.



«Программа «Неделя сёрфинга на Камчатке» будет включать кинопоказы и лекции, открытые уроки и мастер-классы от профессиональных спортсменов и чемпионов России, а также сёрф-карнавал, музыкальные вечеринки и многое другое. В рамках фестиваля также состоится чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по сёрфингу, в котором примут участие сборные Приморского, Камчатского края и Сахалинской области», — говорится в сообщении.