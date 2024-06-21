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  4. Сёрф-фестиваль «СНЕГВОЛНА» накроет Камчатку в эту субботу! Встречаемся на Халактырке

Сёрф-фестиваль «СНЕГВОЛНА» накроет Камчатку в эту субботу! Встречаемся на Халактырке

16:40
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Сёрф-фестиваль «СНЕГВОЛНА» накроет Камчатку в эту субботу! Встречаемся на Халактырке

Всероссийский сёрф-фестиваль «СНЕГВОЛНА» — На Халактырском пляже и в других локациях Петропавловска-Камчатского с 22 по 29 июня, пройдут соревнования по классическому сёрфингу, сёрфингу с веслом, скейтборду, сноуборду, а также обширная культурно-образовательная программа «Неделя сёрфинга на Камчатке» для детей, молодёжи и взрослых жителей края, сообщили организаторы.

«Программа «Неделя сёрфинга на Камчатке» будет включать кинопоказы и лекции, открытые уроки и мастер-классы от профессиональных спортсменов и чемпионов России, а также сёрф-карнавал, музыкальные вечеринки и многое другое. В рамках фестиваля также состоится чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по сёрфингу, в котором примут участие сборные Приморского, Камчатского края и Сахалинской области», — говорится в сообщении.

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