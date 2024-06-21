Иван Тарасов завоевал серебро международных игр БРИКС

Камчатский пловец завоевал второе место на международных играх БРИКС. Соревнования проходят в Казани с 12 по 23 июня. В них участвуют спортсмены 90 стран мира. В состав российской сборной команды вошел камчатский пловец Иван Тарасов. Во второй день состязаний по плаванию, воспитанник краевой спортивной школы олимпийского резерва по плаванию завоевал серебряную медаль на дистанции 50 метров на спине с результатом 25:30. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Камчатки.

Там напомнили, что в 2023 году для спортивной школы олимпийского резерва по плаванию закуплены спортивный инвентарь и оборудование, также организованы и проведены тренировочные мероприятия для камчатских пловцов в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография», инициированного президентом страны Владимиром Путиным.

Справка: Спортивные игры стран БРИКС - это международное мульти-спортивное соревнование высокого уровня, ежегодно организуемое странами, входящими в экономическое объединение и включает пять государств: Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.