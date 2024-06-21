Камчатские ракетчики вышли на учебные стрельбы из БРК «Бал»

Боевые расчеты дивизиона береговых ракетных комплексов (БРК) «Бал» Тихоокеанского флота вышли в позиционный район на Камчатке в рамках начавшегося ранее двустороннего учения группировок сил флота. В ходе учения мобильные пусковые установки «Бал» отработают алгоритм получения целеуказания и нанесение удара по десантному отряду кораблей «противника» с выполнением учебных (электронных) пусков ракет.



«Расчеты дивизиона БРК «Бал» в составе колонны совершили марш по пересеченной местности, отработали нормативы приведения пусковых установок в готовность к применению ракетного оружия и организацию маскировки машин. На марше и непосредственно на позиции решались задачи походного охранения колоны от атак диверсионно-разведывательных групп, ударов авиации и беспилотных летательных аппаратов условного противника», — сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.



Двустороннее тактическое учение группировок сил Тихоокеанского флота проводится в период с 18 по 28 июня в акваториях Тихого океана, Японского и Охотского морей. В учении задействовано около 40 кораблей, катеров и судов обеспечения, порядка 20 самолетов и вертолетов морской авиации ТОФ. К учению также привлекаются подразделения морской пехоты ТОФ, боевые расчеты береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион».