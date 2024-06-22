Камчатка ждёт героев улиц! Участвуй и получи премию в области уличной культуры и спорта «КАРДО»

Представители восьми направлений экстремального спорта и субкультур — граффити, скейтборд, кикскутеринг, BMX, брейкинг, хип-хоп, паркур, воркаут соберутся 29 июня, в День молодежи, на площадке скейтпарка «Мехзавод» и в честной борьбе определят сильнейших.



«На территории Камчатского края пройдет региональный отборочный этап, который состоится 29 июня 2024 года. Мы всех приглашаем от 16 до 35 лет принять участие по восьми направлениям и зарегистрироваться на сайте премии “КАРДО”», — рассказал амбассадор благотворительного фонда развития уличной культуры и спорта «КАРДО» в Камчатском крае Вячеслав Писаренко.



Регистрация уже идёт. К участию приглашаются молодые люди в возрасте от 16 до 35 лет. Для этого им необходимо до 29 июня подать заявку на участие на сайте конкурса.



Победители получат путевку в финал фестиваля-конкурса, где будут представлять Камчатский край на федеральном уровне 22-25 августа в Ставрополе.



Справка:



«КАРДО» – международный проект, направленный на развитие и социализацию уличной культуры. Цель премии – заинтересовать современное поколение различными видами физической культуры, спорта, творчества.



Организаторами выступают: АНО «Россия - страна возможностей», молодежная общественная организация «ОФФБИТС», Общероссийская общественная организация уличной культуры и спорта «Улицы России», правительство Ставропольского края, администрация Ставрополя при поддержке Федерального агентства по делам молодежи, Министерства спорта РФ, Фонда Президентских грантов, Общественной палаты РФ, Ассоциации волонтёрских центров. Региональный этап проводится при поддержке правительства Камчатского края.