Дополнительные выборы депутатов Совета депутатов сельского поселения идут в Каменском. К полудню явка составила свыше 15%
«23 июня 2024 года проходят дополнительные выборы депутатов Совета депутатов сельского поселения «село Каменское». К замещению подлежат четыре депутатских мандатов. Процесс голосования идет в рабочем режиме. Явка избирателей на 12 часов составила 16,58 %», — сообщили в крайизбиркоме
Напоминаем о возможности проголосовать вне помещения для голосования для тех избирателей, которые по состоянию здоровья и инвалидности не смогут прибыть на свой избирательный участок. Заявки принимает УИК до 14-00!
Село Каменское на Камчатке выбирает дерутатов Совета
13:35
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Дополнительные выборы депутатов Совета депутатов сельского поселения идут в Каменском. К полудню явка составила свыше 15%
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