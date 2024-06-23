Село Каменское на Камчатке выбирает дерутатов Совета

Дополнительные выборы депутатов Совета депутатов сельского поселения идут в Каменском. К полудню явка составила свыше 15%



«23 июня 2024 года проходят дополнительные выборы депутатов Совета депутатов сельского поселения «село Каменское». К замещению подлежат четыре депутатских мандатов. Процесс голосования идет в рабочем режиме. Явка избирателей на 12 часов составила 16,58 %», — сообщили в крайизбиркоме



Напоминаем о возможности проголосовать вне помещения для голосования для тех избирателей, которые по состоянию здоровья и инвалидности не смогут прибыть на свой избирательный участок. Заявки принимает УИК до 14-00!