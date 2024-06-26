Участники СВО будут включены в состав Молодёжного парламента ПКГО вне конкурса

В краевой столице состоялась 22-ая сессия Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа. На повестке дня стояли 20 основных и 7 дополнительных вопросов.



Была поддержана инициатива о внесении изменений в Решение «О Молодёжном парламенте при Городской Думе ПКГО и утверждении положения о нём». Теперь лица, принимавшие участие в специальной военной операции, имеют преимущественное право на включение в состав Молодёжного парламента.



«Это справедливое, на наш взгляд, решение. Герои, которые доказали свою любовь и верность Родине не словом, а делом, должны в первую очередь подключаться к участию в политической и общественной жизни нашего города. Эти ребята - лучший пример для молодёжи, они достойны быть в центре самых значимых событий в краевой столице Камчатки, поэтому мы приняли решение об их преимущественном вступлении в наш Молодёжный парламент»,— уточнил председатель Городской Думы Андрей Лиманов.



Также в рамках сессии депутаты приняли к сведению отчёт о деятельности Контрольно-счётной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа за 2023 год. Согласно отчёту, за год КСП краевой столицы провела 23 контрольных и экспертно-аналитических мероприятия. Объём проверенных средств при проведении контрольных мероприятий составил 5 642 696,1 тыс. рублей.



«Депутаты приняли решение о внесении изменений в Решение «О бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов», утвердили перечень наказов избирателей в Петропавловск-Камчатском городском округе на 2025 год и доклад о выполнении наказов за 2023 год», — сказано в сообщении.



Ознакомиться с решениями состоявшейся сессии Городской Думы ПКГО и материалами по основным вопросам в ближайшее время можно будет по ссылке: https://duma.pkgo.ru/deyatelnost/resheniya-dumy/perechen-resheniy-gorodskoy-dumy-7-go-sozyva-2022-2027-gg-/