Депутат Лиманов: Герои СВО должны чувствовать надёжный тыл, понимать, что дома для них и их близких создаются достойные условия

Воинам и их семьям будут возмещать из городской казны расходы на ремонт жилых помещений, предоставленных по договору найма жилых помещений коммерческого использования. Проект решения, внесённый Главой Петропавловск-Камчатского городского округа Константином Брызгиным, депутаты поддержали единогласно.Согласно принятому решению, перечень работ по ремонту, на проведение которых производится возмещение расходов, включает ремонт или замену окон, входных дверей и сантехники, а также ремонт стен, потолков и полов.



«Поддержка участников специальной военной операции и их семей – это одна из ключевых задач, которой сегодня мы справедливо уделяем повышенное внимание. Наши воины, наши герои должны чувствовать надёжный тыл, понимать, что дома для них и их близких создаются достойные условия. Это не первая мера социальной поддержки, установленная после решения депутатского корпуса на территории Петропавловска-Камчатского. Каждая из этих мер формируется по общественному запросу и разрабатывается, когда в этом есть потребность. Мы всегда открыты для общения с нашими героями и их семьями и готовы сделать всё, что находится в рамках наших полномочий, для улучшения качества их жизни», — подчеркнул председатель Городской Думы Андрей Лиманов.



Выплата носит заявительный характер. Её максимальный размер составляет 300 000 рублей.



Осенью прошлого года депутаты приняли решение о внесении изменений в нормативный документ «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Петропавловск-Камчатского городского округа». В нём зафиксирована мера о том, что гражданам, принимающим и принимавшим участие в специальной военной операции, а также членам их семей (супругам, детям, родителям) жилые помещения муниципального жилищного фонда коммерческого использования предоставляются вне очереди.



В октябре 2023 года было принято решение «О дополнительной мере социальной поддержки граждан, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции и членов их семей, проживающих на территории Петропавловск-Камчатского городского округа». Решение было разработано для поддержки горожан, которые зарегистрированы в жилых помещениях с индивидуальной (автономной) системой теплоснабжения, не подсоединённой к системе централизованного теплоснабжения на территории Петропавловска-Камчатского.



Эта мера муниципальной социальной поддержки предполагает возмещение расходов на приобретение топлива ежегодно по фактическим затратам (до 100 000 рублей).