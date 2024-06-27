Постройка 14 судов разного класса в планах рыболовецкого колхоза имени Ленина

Развитие ключевого предприятия региона и планы по строительству судов и заводов в рамках программы инвестиционных квот обсудили глава региона Владимир Солодов и председатель рыболовецкого колхоза Сергей Тарусов.

Предприятие в рамках программы инвестиционных квот планирует полностью обновить промысловый флот, сообщил Тарусов . Колхоз планирует построить 14 судов разного класса. Один из них — рыболовный траулер «Виктор Гаврилов», который в ноябре будет спущен на воду и в начале 2026 года прибудет на Камчатку.

«Мы построили в Калининграде три сейнера-траулера, которые занимаются поставкой охлаждённой рыбной продукции на береговые предприятия. Также в рамках инвестквот построено два современных завода по рыбопереработке, завершается строительство третьего в Караге. В Петропавловске-Камчатском ведётся строительство новых судов. Вчера вышло в рейс новое судно “Апача” и сейчас находится в Охотском море. До конца текущего года планируем достроить ещё два судна, а в целом проект по строительству шести судов в рамках инвестиционных квот завершим в начале следующего года. В рамках промысловой деятельности они будут работать в Охотском и Беринговом морях и привязаны к заводам, построенным по инвестквотам», — рассказал Сергей Тарусов.

На втором этапе участия в программе инвестиционных квот рыболовецкий колхоз планирует построить 4 судна и два завода. Ведётся проектирование 140 метровых судов-рефрижераторов, грузоподъемностью порядка 8 тысяч тонн. Важно отметить, что второй этап программы инвестиционных квот начался в 2023 году. Между его участниками планируется распределить 20% от общего допустимого улова водных биоресурсов на Дальнем Востоке. Первая заявочная кампания завершилась в декабре прошлого года. Вторая заявочная кампания продлится по 30 июня 2024 года. Всего на Дальнем Востоке инвесторы должны построить 11 береговых рыбоперерабатывающих заводов разной мощности. Только после этого они смогут получить права на освоение квот. Всего по итогам заявочной кампании инвесторы построят девять перерабатывающих предприятий большой мощности и два — малой.

Напомним, 11 апреля 2024 года глава Росрыболовства Илья Шестаков подписал приказ, подтверждающий участие, в том числе и камчатских рыбаков, во втором этапе инвестиционных квот. В части строительства рыбоперерабатывающих заводов от Камчатского края в приказ вошли три завода. Это завод Рыболовецкого колхоза имени В.И. Ленина, ООО «Колхоз Ударник» и ООО «Камчаттралфлот». Все три предприятия в рамках второго этапа будут осуществлять строительство трёх крупных рыбоперерабатывающих заводов.

«Рыболовецкий колхоз имени Ленина является флагманом развития рыбной промышленности и смежных отраслей. Предприятие задаёт планку и другие предприятия ориентируются на ту инвестиционную активность, которая им осуществляется. Поэтому сегодня особенно важно свериться по ходу реализации важнейших проектов и дальнейшим планам работы, чтобы понимать, какая от региональной власти необходима помощь и в чём нужно оказать содействие», — подчеркнул Владимир Солодов.