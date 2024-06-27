Компания «Авача» строит судоремонтный комплекс в Петропавловске-Камчатском

Резидент свободного порта Владивосток (СПВ) строит судоремонтный комплекс в Петропавловске-Камчатском. По соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) инвестор создает около 50 рабочих мест. Резидент СПВ на Камчатке уже выполняет ремонт и техническое обслуживание судов маломерного промыслового флота, предлагает услуги по модернизации и реконструкции таких судов.

«Сейчас компания ведет ремонт четырех камчатских судов: морской самоходной баржи «Капитан Финашин», рыболовного сейнера «Маневренный», плашкоута СП-123 и разъездного катера ФГУП «Росморпорт» «Тайфун». Ожидаем подъема на берег еще трех судов. Параллельно мы ведем закупку оборудования, начали монтаж полученного от поставщиков станочного парка, адаптируем взятые в аренду помещения под специфику нашего производства. Приступаем к набору дополнительного персонала, ведем другие работы в рамках реализации заявленного инвестиционного проекта», – рассказал представитель ООО «Авача» Александр Субботин на встрече с директором КРДВ Камчатка Сергеем Москалевым.

Субботин также сообщил, что с выходом на проектную мощность предприятие сможет обеспечить вне зависимости от сезона широкий комплекс ремонтных и восстановительных работ для судов длиной до 100 метров и массой до 1000 тонн.

На встрече с инвестором Москалев подчеркнул важность развития для региона судостроительной отрасли.

«Статус резидента СПВ предполагает для инвестора значительную линейку льгот в сфере налогообложения, социальных отчислений, таможенной и административной областях. Проект ООО «Авача» стал 113-м резидентом свободного порта Владивосток на Камчатке. Кроме СПВ в крае создана еще одна преференциальная зона – территория опережающего развития (ТОР) «Камчатка». Статус ее резидентов имеют 150 проектов. Суммарный объём заявленных резидентами ТОР и СПВ инвестиций превышает 179 миллиардов рублей, в экономику и социальную сферу края уже вложено более 88 миллиардов рублей», – сообщил Сергей Москалев.

Полностью выполнить создание предприятия планируется в июле 2025 года. Рынок труда Камчатки получит около 50 новых рабочих мест по востребованным промышленностью квалификациям. Компания рассматривает возможность участия в разработанной для резидентов ТОР и СПВ программе специализированного обучения кадров в системе профессионального образования. Инвестор готов создать более крупное судоремонтное предприятие при наличии свободного земельного участка.

«Выступая 20 июня с отчетом перед камчатским Законодательным собранием, губернатор края Владимир Солодов подчеркнул важность для региона, берега которого омывают Тихий океан, Охотское и Берингово моря, развития судоремонта и судостроения, – напомнил генеральный директор Корпорации развития Камчатки Александр Мыльников. – Огромный промысловый флот региона, многочисленные грузовые суда нуждаются в постоянном ремонте. Потребность в нём возрастает и по мере активизации перевозок на Северном морском пути. В этом отношении весьма позитивным представляется факт начала активной производственной деятельности сопровождаемого КРКК судоремонтного предприятия, создание которого инициировал внешний инвестор. Корпорация в рамках своих полномочий продолжил оказывать компании поддержку».