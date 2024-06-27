Пепловый шлейф Карымского, после нового выброса из вулкана относит на запад

На Камчатке зафиксирован очередной пепловый выброс из вулкана Карымского на высоту до 2000 метров при высоте самого исполина — 1469 метров.

По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), это случилось сегодня днем.

«Пепловый шлейф распространяется в западном направлении. На пути распространения пеплового шлейфа находятся населённые пункты Мильковского муниципального округа. Там не исключается выпадение вулканического пепла. Согласно проведённому информационному взаимодействию с оперативными дежурными ЕДДС, диспетчерами пожарных подразделений, в настоящий момент выпадение пепла в населённых пунктах не зарегистрировано. Зарегистрированных туристских групп в районе вулкана нет», — сообщают спасатели.

Вероятность пепловых выбросов и оседания пепла в населённых пунктах сохранится до 28 июня.