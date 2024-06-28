Камчатский автолюбитель встретил «Машу»-медведицу с тремя медвежатами- «лапотульками» на мильковской трассе

Телеграм-канал общественного инспектора Владимира Шаблия продолжает радовать подписчиков видео о природе камчатки, которые сразу становятся «вирусными».

Вот и сегодня в ленте оказался момент встречи на дороге. Двое медвежат резвились на грунтовке, мама-медведица щипала траву в сторонке, а со стороны подбегал еще один сеголеток.

«На дороге чудо какое. Такие лапотульки, лапотульки. Маша, Маша... Масенькие такие Вот он еще один, а я и не вижу. Маша , ты красавица такая», — слышатся комментарии на видео.

Видео получилось милым и медведица выглядит миролюбивой, но встреча с диким животным может быть опасной и непредсказуемой, комментируют специалисты. Помните, что каждый случай уникален, и реакция дикого животного может зависеть от множества факторов.