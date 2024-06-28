Прошу всех запастись водой, иметь аварийный запас продуктов — министр ЧС Лебедев для жителей Соболево

В связи с "циклонической активностью" можем, с 30 июня по 6 июля, с вероятностью 60%, начать "плавать" на реке Большая Воровская, предупредил на странице ВКонтакте, руководитель краевого чрезвычайного ведомства Сергей Лебедев. Возможно достижение отметки "Опасное явление" 325 см 1 июля -60%

«Прогнозируемая интенсивность подъема - 0,1-0,5 м/сутки. Возможен выход рек из берегов. Надеюсь, что ничего плохого не случится, но мало ли....Прогноз так же касается УБР, ЕМР, ТМО, но про конкретные реки не сказано, тем не менее давайте проявим бдительность. Глав МО и работников дорожного хозяйства и ЖКХ прошу следить за состоянием водозаборов, очистных, мостов и перепускных труб» — сказано в сообщении —Прошу всех запастись водой, поднять вещи, иметь аварийный запас продуктов. Органы местного самоуправления будут готовы развернуть ПВР. Глава в курсе».