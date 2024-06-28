Двустороннее учение группировок сил на Тихоокеанском флоте завершилось — Минобороны РФ

Учение разыгрывалось между Приморской флотилией разнородных сил ТОФ и объединенным командованием Войск и сил на Северо-востоке России. Такой формат был применен впервые в этом году.

«Всего за время практических действий в море силы Тихоокеанского флота выполнили более 800 боевых упражнений, из которых порядка 650 были проведены с практическим применением оружия. На различных этапах отработаны противолодочные действия, организация всех видов обороны отрядов кораблей на переходе морем, нанесение совместных ракетных ударов по корабельным группировкам условного противника. Проведены тренировки по отражению атак БпЛА и безэкипажных катеров, выполнен комплекс практических учебно-боевых упражнений», — говорится в сообщении.

На заключительном этапе учения силы ОКВС предприняли попытку высадить морской десант на острова Курильской гряды. Корабельные тактические группы Приморской флотилии разнородных сил ТОФ не дали противоборствующей стороне реализовать свои планы. Для разведки местонахождения десантного отряда противника и нанесения удара с воздуха командование приморской группировки задействовало самолёты морской авиации ТОФ.