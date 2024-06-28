Первый рейс МРС «Апача» успешен — Минорыбхоз Камчатского края

МРС «Апача» вышло на промысел в середине июня, это первый из серии рыболовецких судов, построенных камчатскими корабелами для Рыболовецкого колхоза имени В. И. Ленина.

«МРС «Апача» спустили на воду в августе 2023 года, 12 марта 2024 на нём подняли российский флаг.Также в Рыболовецком колхозе им. В.И. Ленина уже спущен на воду второй МРС того же проекта «Сокоч». Всего же, в рамках обновления промыслового флота колхоза, будет построено 14 судов разного класса, из них шесть судов, аналогичных проекту МРС "Апача" и МРС "Сокоч"», — сообщает телеграм-канал Министерства рыбного хозяйства Камчатского края.

Кадрами первой сдачи уловов с нового судна поделились рыбаки. Уловы сдаются для переработки на береговой завод колхоза — «Командор».