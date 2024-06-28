Геофизика природных катастроф  — международный научный проект проведут на Камчатке 

Университет имени Витуса Беринга совместно с МФТИ проведут научную школу «Геофизика природных катастроф». Мероприятие организовано в сотрудничестве с Институтом динамики геосфер имени академика Садовского. Школа предлагает студентам и аспирантам уникальную возможность погрузиться в мир геофизики и природных явлений. Научным руководителем школы станет профессор, доктор физико-математических наук Геворг Кочарян.

Для участия приглашены 40 студентов из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Томска, Новосибирска, Хабаровска, Казани, Сахалина, Беларуси, Китая и Бангладеш.

«В научной школе примут участие эксперты ФИЦ “Единая геофизическая служба Российской академии наук”, которые будут сопровождать онлайн-трек школы и формировать научные задания для участников. По результатам отбора две команды школы смогут приехать на Камчатку для участия в мероприятии-спутнике Конгресса молодых ученых, чтобы представить проекты своих решений ученым, органам власти и бизнесу. Геофизика является одним из ключевых направлений развития КамГУ им. Витуса Беринга: у нас уже запущена магистратура по вулканологии, сейсмологии и геоинформатике, ведутся исследования в новых лабораториях, в том числе лаборатории изучения экстремальных явлений Камчатки. У участников школы есть возможность поступить в магистратуру нашего вуза по геофизике с профилем сейсмологии, вулканологии и геоинформатики», — сообщила и.о. ректора Камчатского госуниверситета Ольга Ребковец.