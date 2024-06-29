Демонстрационные экзамены провели в камчатских техникумах и колледжах

Государственная итоговая аттестация проводилась по двум уровням – базовому и профильному. Такой экзамен позволяет определить практические умения выпускников и их способность применять теорию на практике. Участвуя в пробном экзамене, студенты демонстрировали полученные знания, умения и навыки, выполняли практические задания в условиях, приближенных к реальным производственным процессам.



«Оценку на экзамене проводили эксперты из числа работодателей. После сдачи экзамена участник получил цифровой паспорт компетенций – электронный документ, отражающий результаты выполнения задания. Этот документ дает возможность потенциальным работодателям оценить профессиональные качества выпускника и принять решение о приглашении его на работу», – рассказала руководитель Центра профессионального образования Камчатского института развития образования Марина Гилина.



Также в этом году 19 студентов сдали пробный экзамен в рамках федерального проекта «Профессионалитет».



«Для проведения данной процедуры были приглашены эксперты из числа представителей работодателей. Выпускникам такая форма аттестации дает возможность раскрыть все свои лучшие качества как будущего специалиста. Прямо на площадках некоторым студентам были сделаны предложения о трудоустройстве», – рассказали в министерстве образования Камчатского края.



На Камчатке сейчас идёт приемная кампания по программам среднего профессионального образования и проекта «Профессионалитет». Будущие первокурсники пополнят студенческие ряды 11 учреждений СПО полуострова.