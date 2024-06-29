День края и День молодежи — праздник «два в одном» отметит Камчатка с поправкой на погоду

Основные мероприятия будут сосредоточены на главной площади города у стелы «Город воинской славы». В 14:00 начнется торжественная часть с участием первых лиц края и города и делегаций почетных гостей из муниципальных образований региона.

В честь Дня молодежи подготовлена культурно-развлекательная программа «Камчатка молодая». Её организаторы — Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации ПКГО и Центр культуры и досуга «Сероглазка».



«На главной сцене выступят творческие молодежные коллективы, пройдёт фестиваль альтернативной современной культуры «Метаморфоза», конкурс на самый лучший костюм, а в 20:30 выступит приглашенная из Москвы кавер-группа "Luxury band"», — сообщили организаторы.



На Озерновской Косе будет развернута выставка декоративно-прикладного искусства и выставка-ярмарка рабочих профессий «Арт-Профи форум».



Еще одна площадка для празднования будет открыта в спортивном парке «Спартак». Здесь пройдут соревнования и мастер-классы по различным видам спорта, а в скейт-парке состоится отборочный этап конкурс-премии уличной культуры и спорта «КАРДО».



На время проведения мероприятия с 12:00 до 22:30 часов движение общественного и личного транспорта в центре города пустят по улице Советская.



Организаторы объявили, что в случае непогоды программа празднования будет перенесена на 30 июня.