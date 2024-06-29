Арендное жильё в столице Камчатки получат востребованные в крае специалисты

Арендное жилье в Петропавловске-Камчатском готовят к сдаче этой осенью. В него въедут востребованные на Камчатке специалисты. Губернатор Владимир Солодов уже распорядился подобрать подходящих жильцов.



«Мы подошли к практической реализации программы арендного жилья. По всему Дальнему Востоку будет построено 10 тысяч квартир и передано в аренду востребованным специалистам, на Камчатке — 670 квартир. По первым 80 квартирам уже в этом году будут заключены договоры аренды. С точки зрения стройки, работа в завершающем ключе. С точки зрения юридических моментов, мы тоже находимся в завершении. Необходимо осуществить подбор специалистов, которые будут заселяться в новые квартиры, чтобы жильё не пустовало», — сказал Владимир Солодов.



Кредитную линию в размере 900 млн рублей открыл в 2023 году Банк ДОМ.РФ. Она предназначалась специализированному застройщику (СЗ) «Трест» на строительство 9 тысяч квадратных метров жилья в столице региона .



Новый жилой комплекс класса комфорт по улице Арсеньева включает в себя благоустройство территории с устройством детских и спортивных площадок, парковки, а также видеонаблюдение для обеспечения безопасности жильцов и их семей.



Программа арендного жилья также будет реализована в микрорайоне Северный, где в рамках реализации долгосрочного комплексного плана социально-экономического развития города Петропавловск-Камчатского строится «Дальневосточный квартал». Инвестиционный проект реализуется в статусе резидента территории опережающего развития (ТОР) «Камчатка» по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), первые жилые метры – 619 квартир – появятся до конца 2025 года. Также арендное жильё планируют построить в Елизове. Напомним, с участием Банка ДОМ.РФ в Дальневосточном федеральном округе сегодня реализуется 63 проекта, благодаря которым жилищные условия улучшат 80 тыс. семей.