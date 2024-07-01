Реализация мастер-плана и нацпроектов в зоне особого внимания — Дума ПКГО

Депутатский корпус на регулярной основе контролирует реализацию национальных проектов и мероприятий, проводимых в рамках программ «Формирование комфортной городской среды», губернаторского проекта «Решаем вместе» и «1000 дворов». Это осмотр дорог и объектов, отремонтированных в предыдущие годы и находящихся на гарантии, а также выезд на объекты, где работы ещё ведутся.

Так, межведомственная депутатская комиссия проверила ход работ на Никольской сопке и Озерновской косе. Здесь идут работы в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда».



Первым объектом мониторинга стала верхняя площадка Никольской сопки, где ранее располагался телевизионный центр. Работы по демонтажу и вывозу аварийных строительных конструкций уже завершены. Сейчас на объекте проводят бурение скважин, подготавливают территорию к работам по благоустройству.

Эта территория станет продолжением уже существующего паркового комплекса сопки. В текущем году будет реализован первый этап: на верхней площадке обустроят пешеходные дорожки, установят лавочки и проведут освещение. В дальнейшем здесь планируется размещение планетария.



Второй объект проверки – набережная Озерновской косы. В рамках проекта благоустройства на обновлённой набережной появятся малые архитектурные и игровые формы, уличная мебель и новые настилы. Существующие твёрдые покрытия приведут в порядок и реконструируют, наладят освещение и проведут озеленение. Вертикальные воздушные линии электропередач перенесут под землю, что позволит открыть красивый обзор на Авачинскую бухту.



В задачи комиссии входит своевременный контроль за соответствием выполняемых работ техническому заданию, выявление рисков и дефектов на раннем этапе, взятие на контроль вопросов, возникающих у подрядчиков, жителей и собственников прилегающих территорий, выявление необходимости организации дополнительных работ на участках.