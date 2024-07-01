Губернатор Камчатки встретился с владельцами земельных участков в городе Елизово

Глава региона Владимир Солодов провёл прямую трансляцию в соцсетях в минувший четверг, где дал слово организовать личную встречу с владельцами земельных участков в Елизово, чтобы обсудить с ними накопившиеся проблемные вопросы .

«Как обещал на прямом эфире, сегодня заехал в Елизово на улицу Автомобилистов, где большое количество семей осваивают выделенные земельные участки. Всего более 70 человек. Обсудили волнующие граждан моменты и, конечно, главный вопрос — это обеспечение водой. Я дал поручение, чтобы в течение двух недель коллеги проработали возможные варианты решения проблемы. Это обеспечение использования бесхозной трубы, которая недалеко проходит и обустройство колонки для временного доступа к воде. Проработаем также вопрос индивидуальных скважин, упрощение этой процедуры и возможное удешевление стоимости», — сказал Владимир Солодов.

Губернатор также обсудил с владельцами участков вопросы обустройства дорог, теплоснабжения и газификации, а также заготовки древесины.

«Очень рад был свериться с людьми. Желаю успехов семьям и всем тем, кто инициативно относится, обустраивает свой быт, чтобы сделать свою жизнь комфортной и благополучной. Мы окажем содействие в решении проблемных вопросов», — сказал Владимир Солодов.

Татьяна Булыга, которая написала сообщение губернатору во время прямого эфира, рассказала, что встреча прошла в позитивном ключе.

«Я узнала о том, что губернатор Камчатского края Владимир Викторович Солодов проводит прямой эфир в социальных сетях и написала сообщение. Очень удивило то, что губернатор прочитал мое сообщение в эфире и пообещал приехать на встречу. Вдвойне удивилась, что эта встреча была назначена уже на послезавтра. Мы так быстро не ждали. На встрече глава региона обещал решить наши вопросы и быть на связи», — сказала Татьяна Булыга.

Напомним, губернатор Камчатского края Владимир Солодов ежемесячно проводит прямые эфиры в социальных сетях, где отвечает на вопросы камчатцев.