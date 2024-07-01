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  4. Подъём уровня воды в реке Большая Воровская ожидают в ближайшие два дня — МЧС Камчатки

Подъём уровня воды в реке Большая Воровская ожидают в ближайшие два дня — МЧС Камчатки

17:16
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Подъём уровня воды в реке Большая Воровская ожидают в ближайшие два дня — МЧС Камчатки

Камчатское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды выдало предупреждение, что в связи с выпавшими сильными осадками и добеганием склонового стока до русловой сети, вечером 1 июля — утром 2 июля на реке Большой Воровской, уровень воды может подняться до отметки опасного гидрологического явления — 325 сантиметров. Река протекает в Соболевском районе полуострова.

«По предварительному прогнозу, рост уровня воды дождевого паводка на реке Большая Воровская у села Соболево продолжится интенсивностью до 0,5 метра в сутки. При достижении уровня опасного явления возможно частичное подтопление придомовых и дворовых территорий, расположенных в прибрежной зоне реки, межпоселковых дорог, размыв устоев и опор мостовых переходов, выход на территорию села грунтовых вод», — говорится в сообщении.

Если рост уровня воды в реке Большой Воровской продолжится, спасатели в готовности оказать людям необходимую помощь. Ведётся мониторинг паводковой обстановки.

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