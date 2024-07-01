Сенатор Борис Невзоров удостоен высшего знака отличия «За заслуги перед Камчаткой»

В соответствии с распоряжением Губернатора Камчатского края, высшего знака отличия "За заслуги перед Камчаткой" удостоен сенатор Российской Федерации, представитель от исполнительного органа государственной власти Камчатского края Борис Александрович Невзоров.

«Есть имена, которые поистине стали легендарными. Так, на Камчатке, когда мы говорим Борис Александрович, не нужно называть фамилию. Все знают о ком идет речь — о Борисе Невзорове, человеке которой более четырёх десятилетий, на разных постах, вкладывает все свое сердце и все свои силы в развитии региона. И сегодня продолжает вместе с нами, в одной команде, отстаивать интересы Камчатки на федеральном уровне», — сказал Владимир Солодов.

Почетное звание наш земляк получил за личные особо значимые заслуги и выдающиеся достижения в развитии государственного строительства и местного самоуправления, в производственной, социальной, общественной деятельности, способствующие устойчивому социально-экономическому развитию Камчатского края, повышению уровня жизни населения Камчатского края, повышению престижа и формированию позитивного имиджа Камчатского края за его пределами.

Борис Невзоров поблагодарил Владимира Солодова за столь высокую награду. Сказал, что очень тронут таким вниманием. Но не забыл, при этом, о важном событии в жизни главы региона. Четыре года назад, в этот день, у губернатора родился сын.

«Ведь знал когда родиться! Именно в день объединения двух субъектов, в наш любимый Камчатский край», — похвалил малыша Борис Невзоров

Напомним, процесс выхода Камчатки из разрухи и стагнации нулевых годов прочно связан с именем и деятельностью Бориса Невзорова. Возглавив в 2000 году региональное отделение партии "Единая Россия", он постепенно объединил враждовавшие годами элиты и создал сильную, замотивированную на развитие региона команду.

В 2007 году Борис Невзоров избран председателем Законодательного Собрания Камчатского края и именно с этого момента начинается отсчёт развития региона. Практически сразу команде Невзорова удается убедить федеральный центр изменить коэффициент транспортной доступности, который применяется при расчете субсидии для Камчатки. В результате бюджет Камчатского края сразу вырастает на 20 млрд рублей и у региона впервые за долгие годы появляется возможность строить. Причем Борис Невзоров начал этот процесс с амбициозного и жизненно необходимого проекта строительства мостов через реку Камчатка на пути в Усть-Камчатский район.

Ранее добраться до района и завести грузы можно было только паромом. То есть большую часть года в отсутствии навигации район оставался просто отрезан от большой земли. За годы активного строительства на Камчатке появились сотни новых объектов - жилые дома, детские сады, спортивные комплексы, медицинские объекты и многое другое. Именно в тот период удалось запустить важнейший процесс строительства "дороги жизни" - трассы Петропавловск - Мильково.

Особенную роль сыграл Борис Невзоров в становлении и укреплении позиций камчатского спорта и, в частности, борьбы самбо. Об этом упомянула в своей речи известная камчатская спортсменка, многократная чемпионка мира Светлана Галянт.

«Я благодарна судьбе за то, что встретила на своем пути Бориса Александровича Невзорова, нынешнего президента федерации самбо Камчатского края, и сенатора Российской Федерации. Он своим добрым словом вдохновлял меня на яркие победы», — сказала Светлана Галянт, подчеркивая ключевую роль Невзорова в поддержке на пути к званию чемпионки мира по самбо, также как и еще одного многократного чемпиона мира от Камчатского края, но уже по боевому самбо, Шейх-Мансура Хабибулаева.

Развитие и движение вперёд возможны только при наличии эффективной законодательной базы. Команда Невзорова создаёт крепкий законодательный каркас объединённого Камчатского края, благодаря чему динамика развития только нарастает. Свыше 4 тысяч базовых законов разработаны и приняты в кратчайшие сроки.



Борис Невзоров стоит у истоков исторически важной для Камчатки победы - запрета варварского дрифтерного промысла лосося в российской акватории. 20 лет он последовательно доказывал, что японские дрифтерные суда наносят непоправимый ущерб России, выгребая всё живое у берегов Камчатки дрифтерными сетями, уничтожая популяцию лосося, не пропуская рыбу на нерест.

В прошлом столетии на Камчатке уже были события, когда из-за японского дрифтерного флота разорились десятки рыболовецких предприятий и закрылись десятки прибрежных поселков. В новейшей истории этого удалось избежать благодаря последовательной позиции Бориса Невзорова. Был разработан федеральный закон о запрете дрифтерного промысла, соавтором которого стала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

В 2015 году он был принят парламентом страны и подписан Президентом Владимиром Путиным. За прошедшие годы популяция лосося восстановилась и сегодня камчатские рыбаки уверенно лидируют по уловам биоресурсов, помогают обустраивать Камчатку, инвестируют в экономику региона.

Сегодня Борис Невзоров представляет Камчатку в Совете Федерации и плодотворно защищает интересы региона на федеральном уровне.