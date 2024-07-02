Протяженность закрытого участка автодороги Мильково - Ключи -Усть-Камчатск увеличили — «Камчатуправтодор»

По информации КГКУ «Камчатуправтодор», увеличена протяженность участка автодороги Мильково — Ключи — Усть-Камчатск, на котором введено ограничение движения для всех видов транспорта — с 153 по 213 километр.

«Ограничение введено в целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с резким подъемом уровня воды и возникновения угрозы размыва дорожного полотна. Ранее был закрыт участок автодороги Мильково — Ключи — Усть-Камчатск с 207 по 209 километр», — говорится в сообщении.

Скопления автотранспорта на трассе нет. Информация об открытии участка дороги будет дана дополнительно.

Главное управление МЧС России по Камчатскому краю рекомендует автовладельцам воздержаться от поездок по данному маршруту.