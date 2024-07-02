Исторический центр Петропавловска станет местом притяжения горожан благодаря реализации мастер-плана столицы Камчатки

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов в телепрограмме, посвящённой реализации мастер-плана краевой столицы, озвучил основную задачу, которая ставится.

«Главная идея мастер-плана — это создать в Петропавловске-Камчатском сильный центр притяжения. Исторический центр должен стать местом, которое привлекает всех без исключения, в том числе туристов, которые приезжают на полуостров. Ещё более важно, что центр должен стать тем местом, куда приезжают горожане для того, чтобы провести время и отдохнуть. Причём это люди совершенно разных категорий: активных, спортивных, семей с детьми и людей старшего возраста», — сказал Владимир Солодов.

В сентябре 2022 года Владимир Путин, побывав с рабочей поездкой на Камчатке, провёл на полуострове совещание по долгосрочному социально-экономическому развитию Петропавловска-Камчатского. На совещании губернатор Владимир Солодов представил мастер-план развития столицы региона.

Мастер-план — это проект по масштабному благоустройству столицы Камчатки. Центр краевой столицы должен перестать быть производственным и стать главной точкой притяжения горожан и туристов.В основу его благоустройства и реконструкции будут положены принципы отражения природного ландшафта в градостроительстве, отсюда будет идти развитие жилой застройки и здесь будут сосредоточены основные сервисы.

Вместе с тем в других районах также будут реализованы проекты комплексной застройки: в микрорайоне Северном, микрорайоне Заречном (в районе аэропорта), на улице Пограничной, на Комсомольской площади, а также на месте действующей краевой больницы после её перебазирования на новое место. Большую роль в развитии краевой столицы играет также строительство объездной дороги ТЭЦ 1 — ТЭЦ 2.