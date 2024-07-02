Прирост в производстве показали полугодовые итоги экономического развития в Камчатском крае

Отрасли экономической сферы региона за первую половину 2024 года демонстрируют прирост в производстве.

«Камчатский край сохраняет устойчивое развитие и прирост оборота организаций более чем на 5 процентов. Конечно, самый большой вклад вносит рыбохозяйственный комплекс региона – объемы производства увеличились, и это, в свою очередь отражается на показателях промышленного производства и обрабатывающей промышленности: рост промышленного производства в регионе на 4,5 процента по сравнению с прошлым годом», — сказала Юлия Морозова, зампред Правительства Камчатского края.

Хороший рост демонстрируют другие отрасли, что еще раз подтверждает тот факт, что Камчатский край переживает период диверсификации - то есть происходить адаптация экономики.

«У нас растет горнодобывающая промышленность – прирост в 12 процентов, растет розничная торговля, стремительно развивается транспорт – как пассажирский, так и грузовой. Очень хорошо растет строительная отрасль и производство строительных материалов», — дополнила Юлия Морозова.

Помимо роста есть и отрицательные тенденции. Уменьшение оборота наблюдается в сфере общественного питания – процесс должен пойти в положительную сторону в момент разгара туристического сезона на полуострове. Также есть сокращения инвестиций в основной капитал – отрасль зависит от инвестиционного цикла и не может быть постоянным. Отметила зампред и готовность к низким результатам путины, которая началась 1 июня 2024 года, и высказала предположение незначительного сокращения темпов промышленного производства.

Как итог, экономика Камчатского края за первую половину 2024 года демонстрирует устойчивый тренд на диверсификацию отраслей, а также на хорошие и стабильные темпы развития.