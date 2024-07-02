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  5. Ход реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» проверили городские депутаты городской Думы

Ход реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» проверили городские депутаты городской Думы

21:45
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Ход реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» проверили городские депутаты городской Думы

Межведомственная комиссия выехала с проверкой на участки дорог по ул. Давыдова и пр. 50 лет Октября, рассказали сегодня сетевому изданию «Камчатский край».

В мониторинговую группу вошли начальник Управления по национальным проектам и стратегической деятельности Администрации Губернатора Камчатского края Евгения Позднякова, заместитель министра транспорта и дорожного строительства края Михаил Передерий, депутаты Городской Думы и краевого Парламента, представители подрядчиков, заказчиков работ и общественности.

«На улице Давыдова ремонтируется участок дорожного проезда протяжённостью 1 км 253 м и площадью 12 950 кв. м. Рядом – детская поликлиника, школа, детский сад, педагогический колледж и жилой микрорайон. На участке дополнительно установлены опоры линии наружного освещения, предусмотрена частичная замена бордюрного камня и ливневых колодцев. Работы идут в хорошем темпе, уже выполнено порядка 70% запланированных работ. Второй участок — это проезд от магистральной дороги по пр. 50 лет Октября вдоль домов №№18 и 18/2. Его протяженность 282 метра. Несмотря на небольшой объём, проезд очень важен – он является подъездным путём сразу к трём учреждениям здравоохранения: краевой детской больнице, региональному противотуберкулёзному диспансеру и Камчатскому краевому онкологическому диспансеру», — поделились информацией с редакцией издания в Думе ПКГО.

В процессе ремонтынх работ здесь подняты и частично заменены ливневые колодцы, уложен свежий верхний слой асфальта, частично обновлены бордюры.

«Подрядчики работают в рамках технических заданий и на данном этапе все работы выполняются в срок. Сегодня благодаря дождливой погоде мы смогли не только визуально оценить качество уже отремонтированных участков, но и увидеть, как организовано водоотведение. На одном участке сделали подрядчику замечание. Заказчик работ должен будет принять техническое решение и отработать вопрос водоотведения в ближайшее время», — рассказал депутат Городской Думы Игорь Черныш.

Национальный проект «Безопасные качественные дороги», инициированный Президентом РФ Владимиром Путиным, успешно реализуется на Камчатке с 2019 года. В 2024 году в рамках реализации этого национального проекта в Петропавловске-Камчатском планируется отремонтировать 12 дорожных объектов.

Ход реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» проверили городские депутаты городской Думы 0Ход реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» проверили городские депутаты городской Думы 1Ход реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» проверили городские депутаты городской Думы 2Ход реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» проверили городские депутаты городской Думы 3Ход реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» проверили городские депутаты городской Думы 4Ход реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» проверили городские депутаты городской Думы 5Ход реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» проверили городские депутаты городской Думы 6Ход реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» проверили городские депутаты городской Думы 7Ход реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» проверили городские депутаты городской Думы 8Ход реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» проверили городские депутаты городской Думы 9Ход реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» проверили городские депутаты городской Думы 10Ход реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» проверили городские депутаты городской Думы 11Ход реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» проверили городские депутаты городской Думы 12Ход реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» проверили городские депутаты городской Думы 13

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