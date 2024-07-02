Ход реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» проверили городские депутаты городской Думы

Межведомственная комиссия выехала с проверкой на участки дорог по ул. Давыдова и пр. 50 лет Октября, рассказали сегодня сетевому изданию «Камчатский край».



В мониторинговую группу вошли начальник Управления по национальным проектам и стратегической деятельности Администрации Губернатора Камчатского края Евгения Позднякова, заместитель министра транспорта и дорожного строительства края Михаил Передерий, депутаты Городской Думы и краевого Парламента, представители подрядчиков, заказчиков работ и общественности.



«На улице Давыдова ремонтируется участок дорожного проезда протяжённостью 1 км 253 м и площадью 12 950 кв. м. Рядом – детская поликлиника, школа, детский сад, педагогический колледж и жилой микрорайон. На участке дополнительно установлены опоры линии наружного освещения, предусмотрена частичная замена бордюрного камня и ливневых колодцев. Работы идут в хорошем темпе, уже выполнено порядка 70% запланированных работ. Второй участок — это проезд от магистральной дороги по пр. 50 лет Октября вдоль домов №№18 и 18/2. Его протяженность 282 метра. Несмотря на небольшой объём, проезд очень важен – он является подъездным путём сразу к трём учреждениям здравоохранения: краевой детской больнице, региональному противотуберкулёзному диспансеру и Камчатскому краевому онкологическому диспансеру», — поделились информацией с редакцией издания в Думе ПКГО.



В процессе ремонтынх работ здесь подняты и частично заменены ливневые колодцы, уложен свежий верхний слой асфальта, частично обновлены бордюры.



«Подрядчики работают в рамках технических заданий и на данном этапе все работы выполняются в срок. Сегодня благодаря дождливой погоде мы смогли не только визуально оценить качество уже отремонтированных участков, но и увидеть, как организовано водоотведение. На одном участке сделали подрядчику замечание. Заказчик работ должен будет принять техническое решение и отработать вопрос водоотведения в ближайшее время», — рассказал депутат Городской Думы Игорь Черныш.



Национальный проект «Безопасные качественные дороги», инициированный Президентом РФ Владимиром Путиным, успешно реализуется на Камчатке с 2019 года. В 2024 году в рамках реализации этого национального проекта в Петропавловске-Камчатском планируется отремонтировать 12 дорожных объектов.