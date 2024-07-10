Ирина Яровая: Северные надбавки к зарплате жителей Камчатки не будут облагаться налогом по новой прогрессивной шкале НДФЛ

«Критерии прогрессивного налогообложения прежде всего направлены на решение вопросов социальной справедливости в распределении налоговой нагрузки. Жители Камчатки, Дальнего Востока, северных территорий в силу получения надбавок и северного коэффициента, через наши поправки, получили гарантию невключения этих выплат в расчёт прогрессивного налогообложения», - сказала заместитель Председателя ГД Ирина Яровая, комментируя принятие поправок, которая освобождающих от повышенного НДФЛ надбавки к зарплате для работников районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей с неблагоприятными условиями.

«Это решение, принятое Президентом и реализованное нами через поправки ко второму чтению, является общей логикой особого подхода к гарантиям для Камчатцев и дальневосточников и обеспечения преференциального режима экономического и социального развития», - подчеркнула соавтор поправок.

Поправка была внесена группой депутатов во главе с председателем ГД Вячеславом Володиным ко второму чтению системного налогового законопроекта. Согласно поправке, из-под повышенного НДФЛ выводятся доходы в виде оплаты труда (денежного довольствия, денежного содержания), получаемые лицами, работающими (служащими) в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях, других местностях (районах) с неблагоприятными (особыми) климатическими или экологическими условиями. В настоящее время северные надбавки облагаются НДФЛ и страховыми взносами.