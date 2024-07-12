Участок трассы «Морпорт-Аэропорт» с 0 по 8 километр отремонтируют в Петропавловске

В Петропавловске-Камчатском в этом году начнётся комплексный ремонт участка с 0 по 8 километр федеральной трассы А-401 «Морпорт-Аэропорт». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Камчатки.

«Ремонтом дороги федерального значения “Морпорт-Аэропорт” занимается федеральное дорожное агентство — Росавтодор. По словам собственника дороги, подрядная организация в этом году начнёт выполнять ряд работ на участке от морпорта, проходя через улицу Высотная и до кольца Хлебозавода. Будет производиться замена асфальтобетона, полноценное устройство тротуаров, бордюрного камня, новое освещение. Участок дороги будет соответствовать всем федеральным требованиям. Что касается оставшейся городской части трассы от 8 до 12 километра, до того участка, где два года назад проводился капитальный ремонт, то, со слов собственников дороги, в следующем году планируется разместить конкурс, определится подрядчик на производство работ по ремонту автомобильной трассы», — сообщил министр транспорта и дорожного строительства Камчатского края Александр Сафонов.