11 золотых медалей завоевали камчатские горнолыжники на Первенстве ДФО

В Камчатском крае на склонах Козельского вулкана состоялось Первенство Дальневосточного Федерального округа по горнолыжному спорту. Выступление камчатских спортсменов было успешным - горнолыжники завоевали 11 золотых медалей.

«В соревнованиях принимали участие горнолыжники Приморского края, Сахалинской области и Камчатского края в возрастных категориях 12-13 лет, 14-15 лет, и юниоры 16-20 лет. Всего соревновались 102 спортсмена», - сообщает Telegram-канал министерства спорта Камчатского края.

Победителями в дисциплине «слалом-гигант» стали: Полина Байгобылова, Константин Бабенко, Валерия Мищенко, Богдан Плотников, Амина Щедилова и Дмитрий Чернов. Все спортсмены представляют наш Камчатский край.

В дисциплине «слалом» 1 место завоевали: София Копыл – Сахалинская область; Константин Бабенко, Виктория Бухтоярова, Арсений Зарубин, Шагойко Александрина, Дмитрий Чернов – Камчатский край.