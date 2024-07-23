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  4. В селе Соболево на Камчатке планируют построить дамбу

В селе Соболево на Камчатке планируют построить дамбу

09:45
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В селе Соболево на Камчатке планируют построить дамбу

В Камчатском крае собираются соорудить противопаводковую дамбу в селе Соболево. Проектно-сметная документация на строительство передана в федеральное агентство Росводресурсы для дальнейшего финансирования. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов подчеркнул значимость этой работы. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

«Мы видим, что та дамба, которая была построена в прошлом году даёт положительный эффект. По оценке главы района Андрея Воровского, она даёт примерно 20 сантиметров дополнительной защиты по подъёму уровня воды. Сейчас дамба построена до русла ручья Домашнего. Безусловно, нужно строить полноценную дамбу. Сейчас проект передан в федеральное агентство Росводресурсы. Это будет полноценная дамба, которая пройдёт вдоль всего села, вдоль реки», — сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.
Как ранее сообщало ИА «Камчатка», Владимир Солодов в минувшие выходные посетил Соболевский район, где оценил процесс восстановления транспортной инфраструктуры после паводка, который произошел в начале июля. На сегодня транспортная доступность восстановлена, продолжается ремонт мостов. Также глава региона поручил добиться федерального финансирования на строительство системы водоснабжения в селе Соболево.

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