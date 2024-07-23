Волонтёры отремонтировали домик в камчатском природном парке «Быстринский»

На Камчатке сотрудники Быстринского природного парка совместно с волонтёрами Российского университета транспорта (МИИТ) привели в порядок домик на популярном маршруте к вулкану Дыгерен-Оленгенде в природном парке «Быстринский». Добровольцы отремонтировали крышу домика, расположенного на перевале, а также промаркировали и расчистили тропу от поваленных деревьев.

«Каньон сноубордистов - жемчужина Быстринского природного парка. Он расположен на маршруте к вулкану Дыгерен-Оленгенде и хорошо известен любителям зимних видов спорта и фрирайд-катания. В ясную погоду с каньона открывается панорамный вид на Срединный хребет, Ключевскую группу исполинов, Ичинский вулкан и всю долину реки Камчатка. Летом этот маршрут не менее интересен - буйство красок цветущей высокогорной тундры поражает воображение», - сообщает Telegram-канал сети природных парков «Вулканы Камчатки».





«Никогда не думала, что придётся умываться посреди скал в ледниковой воде. Представить не могла, что смогу потрогать настоящий снег в конце июля. Особенно удивила тундра: несмотря на маленький покров, растительность здесь самая разнообразная. Мох с ягелем создают невероятно мягкий ковёр, на котором лежать - одно удовольствие. Виды со скал открываются просто нереальные. Вот стоишь и до конца не осознаешь, что видишь это наяву. Вернувшись в посёлок, оглядываешься на гору и одолевает настоящая гордость за проделанную работу. Не верится, что мы смогли успешно преодолеть этот путь, и при этом ещё выполнить наши волонтерские задачи», - рассказала Наталья Самойлова, волонтёр.





Напоминаем, что Каньон сноубордистов находится на территории особо охраняемой природной территории, поэтому для его посещения необходимо оформить разрешение в сети природных парков «Вулканы Камчатки». Сделать это можно через портал «Госуслуги41», мобильное приложение «Зелёная кнопка» или лично в офисе в городе Елизово и визит-центре в селе Эссо.