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  4. Код вулкана Безымянного на Камчатке сменился с «оранжевого» на «красный»

Код вулкана Безымянного на Камчатке сменился с «оранжевого» на «красный»

11:30
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Код вулкана Безымянного на Камчатке сменился с «оранжевого» на «красный»

На Камчатке зафиксирован пепловый выбрoc из вулкана Безымянного. По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), сегодня рано утром, 25 июля, исполин выбросил пепел на высоту до 12000 метров. Высота самого вулкана — 2882 метра. Об этом сообщили ИА «Камчатка» в пресс-службе главного управления МЧС России по Камчатскому краю.

Пепловый шлейф распространился в восточном направлении в сторону Берингова моря. На его пути населённых пунктов нет. По данным оперативного дежурного ЕДДС Усть-Камчатского района и диспетчеров пожарных подразделений, в настоящий момент выпадение пепла в населённых пунктах не зарегистрировано. Туристических групп в районе вулкана нет.
Безымянному присвоен «красный» код авиационной опасности.
По данным Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН, пирокластический поток почти дошёл до станции «Безымянный Грива».
Как ранее сообщало ИА «Камчатка», в Камчатском крае в течение месяца ожидается эксплозивное извержение вулкана Безымянного с высотой пепловых выбросов от 6 до 15 километров над уровнем моря. В связи с этим маршрут «Вокруг Толбачиков» в Ключевском природном парке закрыт.

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