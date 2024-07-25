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  4. Очистные сооружения заменят в камчатском посёлке Палана

Очистные сооружения заменят в камчатском посёлке Палана

14:14
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Очистные сооружения заменят в камчатском посёлке Палана

В Камчатском крае осенью 2024 года начнётся разработка проектно-сметной документации для строительства новых очистных сооружений в Палане на севере региона. Об этом корреспондентам газеты «Камчатский край» сообщил глава городского округа Игорь Щербаков.

«Проблема с очистными сооружениями актуальна для нас уже более 30 лет. Существующая система очистки сточных вод устарела как физически, так и морально. Говорить о том, что этот объект можно отремонтировать – в корне неверно. Его надо строить заново», - подчеркивает глава городского округа.
Очистные сооружения в Палане – это целый комплекс технологического оборудования для очистки сточных вод. Безусловно, в составе использованной воды и жидкостей помимо органических и неорганических соединений могут быть опасные вещества. Поэтому качество очистки сточных вод является важнейшей задачей.
«По решению правительства Камчатского края в сентябре планируется выделение средств для разработки ПСД на очистные сооружения в Палане суммарной мощностью 1100 м³ в сутки. Участок под строительство мы уже определили», - сказал Игорь Щербаков.

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