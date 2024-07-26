Пеплопад с вулкана Безымянного преобразил кордон Клешня на Камчатке

В Камчатском крае слой вулканического пепла покрыл территорию кордона Клешня в Ключевском парке. Инспекторы природного парка «Ключевской» поделились невероятными кадрами с кордона Клешня. После недавнего извержения вулкана Безымянный, расположенного неподалеку, здесь повсюду заметен слой выпавшего вулканического пепла.

Мощное извержение Безымянного буквально преобразило окружающий ландшафт. Толстый слой серого пепла покрыл всю территорию кордона, создавая поистине инопланетную картину. Как рассказали сотрудники парка, толщина пепла местами достигает нескольких сантиметров. Это стало серьёзным испытанием для местной флоры и фауны, вынужденных адаптироваться к новым условиям.



Несмотря на все сложности, кордон Клешня продолжает свою работу. Сотрудники парка внимательно следят за ситуацией. Об этом рассказали в пресс-службе сети природных парков «Вулканы Камчатки».



По данным Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН, в тёмное время суток фиксируются сходы раскаленных лавин с Безымянного. На данный момент пепловое облако от извержения вулкана в районе Авачинской группы вулканов на высоте от 4 до 10 километров.



Как ранее сообщало ИА «Камчатка», из-за вулканической активности Безымянного, маршрут «Вокруг Толбачиков» временно закрыт из-за угрозы селевых потоков в юго-восточном направлении. Региональные власти призывают жителей и гостей полуострова воздержаться от посещения опасных районов до стабилизации ситуации. Мониторинг вулканической активности продолжается, оперативная информация будет своевременно доводиться до населения.



Камчатскому вулкану Безымянному присвоен «красный» код авиационной опасности.