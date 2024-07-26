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Камчатка стала одним из приоритетных регионов для федерального софинансирования безальтернативных региональных перелётов

12:40
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Камчатка стала одним из приоритетных регионов для федерального софинансирования безальтернативных региональных перелётов

25 июля в Государственной думе состоялась встреча заместителя председателя ГД Ирины Яровой и губернатора Камчатского края Владимира Солодова. Одной из тем стало софинансирование региональных перелётов.

«Моим приоритетом было добиться того, чтобы Камчатка вошла в число четырех регионов, которые получат федеральное софинансирование безальтернативных региональных перелётов», - заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.
«В Стратегии развития Дальнего Востока это тоже одна из ключевых задач - вопрос достаточности бюджетных средств для решения этого вопроса. Камчатка выбрана одним из четырех приоритетных регионов для этой программы. Мы с Виталием Геннадьевичем Савельевым все эти годы очень активно взаимодействуем. Он традиционно поддерживает наши инициативы. Моим приоритетом было добиться того, чтобы Камчатка вошла в число приоритетных регионов», - сказала парламентарий.
Как ранее сообщало ИА «Камчатка», во время встречи в Москве Ирина Яровая и Владимир Солодов обсудили обеспечение региона медицинскими кадрами. 

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