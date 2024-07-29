Первый турнир «Футбольные мамы» состоялся в Камчатском крае

В Камчатском крае впервые прошёл краевой турнир «Футбольные мамы». Соревнования состоялись 27 июля на большом поле спортивного парка «Спартак» в Петропавловске. Участие приняли пять команд. Это мамы юных футболистов. Об этом сообщили ИА «Камчатка» в пресс-службе правительства края.
1 место заняла команда «Раздольный».
2 место - команда «Лавина».
3 место - команда «Юниорки».
Также приняли участие команды «Косатки» и «Камчадалочка», их наградили медалями за участие.
Лучшим игроком турнира признана представитель команды «Раздольный» Виктория Андреева.
Турниры «Футбольные мамы» проходят во многих городах России, финал из числа сильнейших команд проведут в этом году в ноябре в Санкт-Петербурге.
«Футбольные мамы» в наш регион привезла активистка, руководитель Всероссийского проекта «Футбольные мамы» Эльвира Лесничая, она же и прилетела на открытие и проведение соревнований. Данный проект был поддержан Минспортом Камчатского края и включён в официальные физкультурные мероприятия региона.