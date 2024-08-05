Медвежий патруль организуют в районах на Камчатке

Участившиеся выходы медведей в места проживания человека на Камчатке заставили кардинальным образом решать эту проблему, сообщили ИА «Камчатка» в краевой администрации. На сегодня поступило более 200 обращений о выходах диких животных в населённые пункты. Как доложил главе региона заместитель председателя правительства Камчатского края Роман Василевский в ходе расширенного оперативного совещания, в первую очередь охотники постараются отогнать медведя от посёлка. В случае, если дикий зверь будет возвращаться в населённый пункт, он будет отстрелен.

«Не нужно ждать ситуации, когда медведь нападёт на человека. Как только зверь появляется в населённом пункте, необходимо срочно сообщать об этом в экстренные службы. Прошу все муниципалитеты довести информацию до граждан», — сказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Группы профессиональных охотников сформированы во всех муниципальных образованиях Камчатского края.

«На всей территории края работают группы профессиональных охотников, либо охотничьих инспекторов. Они в случае необходимости, когда поступает сигнал, производят мероприятия, в том числе и связанные с отстрелом животных. Сегодня поступают сообщения со всей территории Камчатского края, в том числе с отдалённых районов. Хочу акцентировать, если гражданин увидел медведя или следы его жизнедеятельности в населённом пункте, следует обратиться по номеру 112. Сообщение будет доведено до охотничьих групп», — Роман Василевский.