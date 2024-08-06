Камчатский гейзер «Грот» извергается раз в неделю — теперь стабильно

До 2023 года режим фонтанирующего исполина был нестабильным, но в 2024-м «Грот» стал извергаться раз в неделю. По объёму извергаемой горячей воды (310 м3 за одно извержение) Грот занимает второе место в мире после гейзера «Пароход» (Steamboat) в Йеллоустонском национальном парке (США).

В службе охраны Кроноцкого заповедника ИА «Камчатка» рассказали, что с начала мая гейзер радует посетителей долины своими извержениями довольно часто – примерно раз в неделю. Однако происходят они внезапно и спрогнозировать их невозможно.

В книге «Каталог гейзеров Кроноцкого заповедника» Андрея Леонова, рассказы об извержениях «Грота» долго считались выдумкой, пока несколько таких извержений не были сфотографированы и сняты на видео в 1991 г. С тех пор многим людям удавалось увидеть их, и Грот был общепризнан как гейзер с очень редкими, нерегулярными извержениями.

В субботу, 3 августа, счастливчиками стали участники туристической группы, которая проходила по маршруту. Ровно в 12.15 перед их глазами ввысь взмыла мощная струя кипятка длиной порядка 65 метров в клубах пара.

Государственному инспектору Владимиру Курбатову, который сопровождал группу, удалось снять новое извержение Грота: «На видео очень хорошо просматривается поток воды, который из него изливается. Во время извержения он идёт почти по всему склону гейзерного комплекса Витраж».

Для того, чтобы получить актуальные данные о режиме извержений , в сентябре 2023 года учёные установили датчики (логгеры), которые регистрируют изменения температуры воды на изливе.

«Показатели с логгеров я сниму в сентябре этого года, и мы получим информацию о частоте и продолжительности извержений за год. На основе этих данных можно будет попытаться делать первые прогнозы последующих извержений. А возможно, к этому времени Грот снова успокоится и опять станет самым непредсказуемым гейзером Долины», – рассказал Алексей Кирюхин, гидрогеолог, старший научный сотрудник ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник».