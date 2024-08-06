В отдаленных районах Камчатки не должно быть дефицита лекарств — губернатор Солодов

По прежнему на повестке дня на Камчатке стоит вопрос лекарственного обеспечения на отдаленных территориях Камчатского края. Решить эту проблему просят жители камчатской глубинки в ходе общения с губернатором Владимиром Солодовым. Губернатор потребовал от регионального министерства здравоохранения в ручном режиме решить проблему дефицита лекарств, сообщили ИА «

«В дополнение к системной работе, решайте в ручном режиме проблему дефицита лекарств в тех населённых пунктах, где особо остро стоит эта проблема, в том числе методом пересылки медикаментов. У нас не должно быть ситуаций, ни одной, когда у нас в посёлке нет лекарств. Проанализируйте обращения граждан, которые еженедельно поступают. Системную работу будем отслеживать, но все текущие острые вопросы должны быть закрыты», — отметил губернатор Камчатского края Владимир Солодов в ходе оперативного совещания.



В министерстве здравоохранения Камчатского края разработан новый механизм работы по доставке медицинских препаратов в районы и 15 августа, планируется первая отправка грузового судна с лекарствами в село Никольское.



«В период с 16 по 23 августа сформирована заявка и будут отправлены медикаменты в Усть-Большерецк, Октябрьский, Козыревск. В срок до 1 сентября лекарственные препараты будут доведены до отдалённых районов полуострова. Для более системного решения вопроса по обеспечению коммерческими лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, мы разработали модель “больничной аптеки”. В соответствии с этой моделью у нас будет проводиться реализация по двум направлениям. Мы предоставляем Камчатфармации в безвозмездное пользование помещения на территории районных больниц для того, чтобы предприятие не несло расходы на содержание крупных помещений. Таким образом, аптеки будут максимально приближены к пациентам, где человек, выйдя из кабинета врача, сможет сразу приобрести все необходимые препараты. Параллельно поручили всем нашим районным учреждениям получить лицензию и организовать отпуск лекарственных препаратов именно по рознице во всех территориально выделенных структурных подразделений. Этот блок работы у нас уже разработан, сейчас запускаем. Рассчитываем, что до конца года все наши районные учреждения перейдут на эту модель работы», — сообщил заместитель министра здравоохранения Камчатского края Олег Мельников.



Напомним, по номеру Единого кол-центра Камчатского края 8-800-141-0000 или телефонам горячей линии Министерства здравоохранения Камчатского края 8(4152) 42-16-25, 42-83-57, 41-21-48 жители региона могут обратиться также по всем вопросам лекарственного обеспечения региона. Кол-центр создан по поручению губернатора Камчатского края Владимира Солодова в 2021 году.