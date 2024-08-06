На строительстве новой Камчатской краевой больницы всё идёт по плану

Строительство Камчатской краевой больницы находится в высокой степени готовности, сообщили в краевом правительстве. Практически полностью завершены внутренние строительно-монтажные работы и заканчивается финишная отделка помещений, а также произведена первая поставка высокотехнологического медицинского оборудования. Закончен монтаж видеонаблюдения и согласованы параметры для подключения его к системе «Безопасный город». Для создания единого протокола обследования и формирования электронной истории болезни, а также передачи данных о пациенте в единую медицинскую систему Камчатского края устанавливается Медицинская информационная система и система телемедицины.

«Важно, чтобы Камчатская краевая больница стала магнитом привлечения кадров в регион. В глазах специалистов из других регионов, она должна быть самой современной и правильно организованной больницей, куда они захотели бы поехать работать. Нам необходимо провести анализ, как функционируют все процессы действующей краевой больницы, чтобы при переезде провести оптимизацию и повысить эффективной деятельности учреждения. Прошу ответственных довести эту работы до практической реализации», — сказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов на оперативном совещании.

На сегодняшний день всё медицинское оборудование законтрактовано.

«Порядка 700 наименований, включенное в контракт, полностью соответствует современным стандартам оснащения для оказания высококвалифицированной медицинской помощи и было согласовано с Федеральной службой Росздравнадзора Российской Федерации. (...) Была произведена первая поставка современного медицинского оборудования, в том числе это компьютерные томографы, ангиографы, магнитно-резонансный томограф, хирургические рентгеновские системы, литотриптер, аппараты искусственной почки и другие. Началась поставка и медицинской мебели. (...) Готовимся к проведению комплексного испытания всего, и основного, и вспомогательного оборудования. В августе приступаем к окончательному монтажу и пусконаладке тяжелого медицинского оборудования. Работы выполняются в соответствии с планами и графиками», — рассказал заместитель председателя правительства Камчатского края Тимофей Смирнов.

Напомним, контроль за ходом производства работ на новой Камчатской краевой больнице осуществляется специальным штабом, который был создан по поручению Губернатора Камчатского края и работает в ежедневном режиме для исключения сбоев в завершении работ на главном объекте региона.