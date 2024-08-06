Более 10 миллионов рублей отсудил подрядчик у ПКГО за убытки при восстановлении лестницы у дома быта «Чайка»

Общество с ограниченной ответственностью «Онтарион» обратилось в арбитражный суд с иском к МКУ «Управление благоустройства г. Петропавловска-Камчатского». В иске фигурирует сумма убытков на 10 млн 766 тыс. рублей, сообщили в краевом Арбитражном суде.

Между подрядной организацией и заказчиком заключен муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту лестничного перехода у Дома быта «Чайка». Цена контракта составила 40 млн 557 тыс. 298 рублей.



Позднее, представители «Онтариона» уведомили заказчика о плохом состоянии поверхности подпорной стены — нарушении целостности подпорной стены, оголении и коррозии арматуры, на которой должно располагаться мозаичное панно. Кроме того, обнаружены протечки воды через тело подпорной стены.

Управление благоустройства пришло к выводу, что выполнение работ по устройству мозаики и наружной облицовки невозможно без дополнительных вложений и контракт был расторгнут.



Однако, при подготовке к выполнению контракта, а также в процессе выполнения работ заказчик понес расходы на общую сумму 10 млн 733 тыс. рублей. Также «Онтарион» заключил договоры субподряда, договор организации строительных работ, договор оказания услуг спецтехники.



Судом установлено, что указанные расходы подрядчик понес в целях надлежащего исполнения своих обязательств по спорному контракту. Использование указанных материалов и оборудования на иные цели, как пояснил истец, не представляется возможным. По мнению суда, исковые требования подлежат удовлетворению в заявленной истцом сумме 10 млн 733 тыс. руб. Суд удовлетворил исковые требования в полном объеме.