Дополнительное школьное образование на Камчатке: планы и перспективы

Одной из ключевых задач нацпроекта «Образование» стало развитие современной инфраструктуры и это касается не только зданий и сооружений, но и наполненностью учебных организаций, сообщили ИА «Камчатка» в правительстве региона.

«Идет увеличение численности детей, которые посещают центры дополнительного образования, а именно: на кружки естественно-научной направленности численность увеличилась на 24%, техническая направленность возросла на 52%, а физическая культура и спорт – на 26%. Общая доля детей возросла с 75% до 82%», — рассказала на оперативном совещании министр образования Камчатского края Александра Короткова.

В сёлах и в малых городах на полуострове несколько лет подряд открываются образовательные центры под названием «Точка роста». На сегодня создано 45 таких центров, а в 2024 году также будут открыты еще 10 в семи муниципалитетах. С этой же целью, но уже в городах с численностью более 50-и тысяч человек, с 2023 года создаются школьные «Кванториумы».

Кроме того, идет создание Центров цифрового образования «IT-куб». Первый Центр цифрового образования детей также был открыт в Петропавловске-Камчатском. В сентябре этого года планируется открытие «IT-куба» на базе Центра «Луч».

«Важно, что это не просто статистика и не усредненные цифры. Нужно смотреть по доступности дополнительного образования в отдельных микрорайонах Петропавловска-Камчатского и муниципальных образованиях, и особое внимание уделять там, где идет отставание», — отметил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Напомним, национальный проект «Образование» — программа по повышению качества образования, объявленная Президентом России Владимиром Путиным. Проект направлен на достижение цели национальной Российской Федерации – обеспечение возможности самореализации и развития талантов.