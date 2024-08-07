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  4. Капитан РС «Геркулес» заплатит более полумиллиона рублей за браконьерство

Капитан РС «Геркулес» заплатит более полумиллиона рублей за браконьерство

10:35
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Капитан РС «Геркулес» заплатит более полумиллиона рублей за браконьерство

На Камчатске в ступило в силу решение суда в отношении капитана РС «Геркулес», сообщили ИА «Камчатка» в ПУ ФСБ России по восточному арктическому району. Экипаж квел промысел с помощью запрещенного орудия лова в ходе которого добыли браконьерским способом более 12 тонн дальневосточной камбалы.

«Капитан рыболовного сейнера нарушил требования п.п. 32.5 п. 32 Правил рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна, утвержденные приказом Минсельхоза России от 6.05.2022 № 285. По факту выявленного нарушения в отношении капитана РС «Геркулес» возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 8.17 КоАП РФ. Решением мирового судьи капитан судна привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 508 000 рублей», — сказано в сообщении. 

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