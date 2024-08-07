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  4. Новые вертолётные площадки в парке Налычево появятся стараниями студентов-волонтёров

Новые вертолётные площадки в парке Налычево появятся стараниями студентов-волонтёров

15:05
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Новые вертолётные площадки в парке Налычево появятся стараниями студентов-волонтёров

Проект «Хранители долины Налычево» реализуют на Камчатке силами волонтёров. Вторая группа студентов РТУ МИРЭА провела работы на грифоне Иванова, там занимались расширением и углублением травертинового ручья и приступили к строительству новой вертолётной площадки. Здесь был проведён первый этап работ: снят дёрн и выровнена земля на выбранном участке. Следующим шагом стало выкладывание первого слоя настила из бруса. Всего в этом сезоне планировалось построить три вертолётные площадки, одна из которых уже готова к использованию и может принимать винтокрылые машины.

«Студенты приехали в рамках программы «Хранители долины Налычево». Этот уникальный проект направлен на сохранение и восстановление объекта Всемирного природного наследия ЮНЕСКО «Природный парк Налычево» и регионального памятника природы «Налычевские горячие источники». Проект реализуется АНО «Центр развития природных парков Камчатки» совместно с Сетью природных парков «Вулканы Камчатки» при поддержке Фонда президентских грантов», — рассказали в пресс-службе природного парка «Вулканы Камчатки».

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