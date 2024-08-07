Восхождение на Мутновский вулкан на Камчатке может быть смертельно опасным

На Камчатке туристам настоятельно рекомендуют воздержаться от восхождения на Мутновский вулкан: нахождение в кратере вулкана чрезвычайно опасно.

По данным Камчатского филиала Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН», в районе Мутновского вулкана ежедневно фиксируются сотни слабых землетрясений, свидетельствующих об активизации процессов в магматической и гидротермальной системе вулкана.

«Такой мощной сейсмичности на этом вулкане не наблюдалось с начала организации наблюдений. Высокий уровень сейсмичности выступает дополнительным фактором, повышающим вероятность обвалов и оползней», — отмечает директор Камчатского филиала Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН» Данила Чебров.

По словам учёного, это может свидетельствовать о начале подготовки извержения вулкана. Даже слабое парогазовое извержение исключительно опасно для людей, оказавшихся в кратере. Кроме того, оно может нанести огромный вред жизни и здоровью людей, находящих на склонах вулкана, а также значительно затруднит проведение поисково-спасательных операций.

В случае крупного извержения вероятно прохождение по нитке маршрута газо-пепловых облаков, а также пирокластических и каменно-грязевых потоков. Об этом ИА «Камчатка» сообщили в пресс-службе МЧС России по Камчатскому краю.

«Характерной особенностью маршрута в кратер Мутновского вулкана является то, что на нём совершенно нет безопасных площадок. Все посетители, без исключения, во время пребывания в кратерной зоне подвергаются опасности от склоновых процессов и возможного извержения вулкана», — добавил Данила Чебров.

В настоящий момент туристических групп в районе Мутновского вулкана не зарегистрировано. Вместе с тем, существует вероятность самостоятельного посещения окрестностей исполина.

Спасатели призывают гостей и жителей полуострова не предпринимать самостоятельных путешествий к Мутновскому вулкану и тем более не совершать на него восхождений.

Если ситуация несёт угрозу вашей жизни или жизни окружающих необходимо звонить на единый номер телефона спасения: со стационарных телефонов – «01», с мобильных телефонов – «101». По телефону «101» можно звонить со всех операторов сотовой связи, звонок бесплатный в любой точке Камчатского края.