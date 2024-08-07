Парламентарии Камчатки поддержали установление федерального запрета на продажу газосодержащих товаров несовершеннолетним

Федеральный запрета на продажу газосодержащих товаров несовершеннолетним был поддержан камчатскими депутатами ЗаКС, сообщили в краевом заксобрании.

«В подростковой среде на территории Российской Федерации отмечается распространение такого явления, как сниффинг, при котором состояние токсического опьянения достигается путем вдыхания углеводородных сжиженных газов, входящих в состав ряда товаров хозяйственно-бытового назначения, в частности используемых в баллончиках для заправки зажигалок или самих зажигалках, в баллончиках для работы портативных туристских газовых плит и др. Указанные вещества при вдыхании могут вызвать аритмию и остановку сердца, что с высокой степенью вероятности приводит к летальному исходу», — говорится в пояснительной записке к документу.

Дмитрий Тимофеев напомнил, что в Камчатском крае еще в 2020 году был принят подобный региональный закон, запрещающий продавать детям и подросткам товары содержащие сжиженный углеводородный газ. Законом Камчатского края также была установлена и административная ответственность за продажу несовершеннолетним товаров, содержащих бытовой газ.

«Теперь на федеральном уровне разработан законопроект, запрещающий продажи несовершеннолетним потенциально опасных газосодержащих товаров бытового назначения, содержащих сжиженные углеводородные газы. Предусматривается, что эти товары не подлежат продаже несовершеннолетним, в том числе, и дистанционным способом. Конечно, камчатские депутаты на заседании президиума Законодательного Собрания поддержали этот федеральный законопроект», — сказал Дмитрий Тимофеев.

Добавим, вступление в силу проектируемых изменений с учетом требований федерального законодательства предлагается установить с 1 сентября 2024 года.