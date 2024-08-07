Первые 5 тонн лососей по социальной программе, безвозмездно получили жители Усть-Большерецкого района на Камчатке

Пять тонн бесплатной рыбы уже передано жителям поселков Усть-Большерецк, Октябрьский, Апача, Кавалерское Усть-Большерецкого района, сообщили ИА «Камчатка» в Ассоциации «Река Большая». Рыбой обеспечиваются незащищенный слои населения в Мильковском, Елизовском, Усть-Большерецком районах, Петропавловска-Камчатском и Вилючинске.

«Машины доставили лососей в охлажденном виде в каждый из этих населенных пунктов. До конца сезона планируется раздать камчатцам еще около 25 тонн рыбы», — рассказал председатель Ассоциации «Река Большая» Дмитрий Гинзбург.

Ассоциация «Река Большая» была создана в 2016 году. Сегодня в Ассоциацию входят 10 рыбопромышленных предприятий (ООО «Рыболовецкая артель «Народы Севера», АО «Рыбоконсервный завод «Командор», ООО «Октябрьский рыбокомбинат», ООО «Лойд-фиш», ООО «Большерецк», ООО «РФ «Камнорис», ООО РПК «Скоп», ООО «Зюйд», ООО «Бриг», ООО «Медведь») и одна родовая община («Яруч»).