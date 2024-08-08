Образовательные учреждения Камчатки готовят к новому учебному году

На Камчатке идёт проверка на соответствие различным нормам образовательных учреждений перед началом нового учебного года в мэрии ПКГО

«Комиссии проверяют санитарно-гигиенические нормы, учебно-материальную базу, безопасность и техническое состояние школ, детских садов и учреждений дополнительного образования. На сегодняшний день прошли проверку 71 школа, 70 детских садов, 7 колледжей и техникумов, 51 учреждение дополнительного образования», — говорится в сообщении.

Приемка образовательных учреждений к новому 2024/25 учебному году будет завершена 16 августа , а на сегодняшний день существенных замечаний, в ходе проверок, не выявлено.