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  5. Ход строительства очистных сооружений новой краевой больницы Камчатки проверила межведомственная комиссия

Ход строительства очистных сооружений новой краевой больницы Камчатки проверила межведомственная комиссия

10:20
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Ход строительства очистных сооружений новой краевой больницы Камчатки проверила межведомственная комиссия

Межведомственная мониторинговая группа выехала на строительство новой Камчатской краевой больницы, чтобы проверить ход работ на объекте очистных сооружений. Они предназначены для обеспечения водоотведения от строящейся Камчатской краевой больницы и представляют собой «комплекс зданий и сооружений для очистки сточных вод с применением технологии глубокого удаления биогенных элементов, доочистки, обеззараживания, обезвоживания и утилизации осадка», — сообщили в пресс-службе гордумы ПКГО.

«Этот объект вошёл в состав нацпроекта и Мастер-плана краевой столицы, поэтому контроль за его реализацией – задача ответственная. Сегодня мы увидели, что подрядная организация идёт в графике, опасений по поводу сроков сдачи объекта в эксплуатацию у нас не возникло. Важно, что при реализации проекта используется отечественное оборудование и материалы, в стройке задействованы грамотные специалисты, которые имеют большой опыт в возведении подобных сооружений», — рассказал председатель Городской Думы Андрей Лиманов.

В состав комиссии также вошли начальник Управления по национальным проектам и стратегической деятельности Администрации Губернатора Камчатского края Евгения Позднякова, председатель постоянного комитета по природопользованию, аграрной политике и экологической безопасности Законодательного Собрания Камчатского края Оксана Герасимова, представители подрядчика и заказчика работ, активисты ОНФ.

Руководитель проекта Данил Волокитин, рассказал членам комиссии, что основные конструктивные элементы уже смонтированы, все строительные и монтажные работы будут завершены до конца августа, затем начнётся процесс пуско-наладочных работ, асфальтирования и благоустройства объекта. Все работы подрядчик планирует окончить до конца сентября.

Первого этап строительства объекта завершается возведением здания канализационных очистных сооружений производительностью 450 куб. м/сутки; канализационной насосной станции производительностью 56,25 куб. м/ч; аварийно-регулирующего резервуара; ливневых очистных сооружений; дизельной электростанции. Также предусмотрены самотечный коллектор хозяйственно-бытовых сточных вод, сбросный самотечный коллектор очищенных сточных вод, коллекторы ливневых вод и подводящий трубопровод холодного водоснабжения.

Гарантийные обязательства подрядчика по объекту составят 5 лет.
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